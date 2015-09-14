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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:17 BJT

全球金属：欧洲央行预计金属价格在大跌后仅会缓慢的逐步回升

路透法兰克福9月14日 - 欧洲央行(ECB)的月度报告周一指出，中国需求下滑导致金属价格大幅下挫，任何反弹都将只是逐步的，并称当前迹象表明商品价格可能会继续停留在低位。

在这份月报中，欧洲央行认为铁矿石、铝、及铜价下跌，反映“新兴经济体成长放缓”，“短期”而言可能会持续下去。

该份报告等于承认中国经济正在放缓，这一变化也将遏制欧洲经济成长步伐，打压通胀前景，最终可能迫使ECB采取更多宽松举措且实施时间拖长。

“中国商品需求的增长料将比以往更为疲弱，这与中国成长模式逐步转型的情势相呼应。”ECB在月度经济报告中说道，“鉴于此，金属价格的前景恐怕将仅为缓步回升。”

“更广泛的看，新兴经济体的成长也在放慢，同发达经济体相比，新兴国家的产出更倾向于大宗商品密集型模式。”（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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