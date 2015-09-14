国际油市：科威特和伊朗降低出口油价，OPEC内部市场份额争夺战加剧

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 科威特10月原油价格较沙特阿拉伯中质原油售价每桶低0.65美元
* 伊朗将第四季轻质原油相对沙特轻质原油的报价下调至三年最低
* 全球石油开采商竞相降价以吸引买家
* 亚洲经济放缓打压石油需求
路透新加坡/东京9月14日 - 科威特和伊朗已将出口亚洲的原油相对第一大石油出口国沙特阿拉伯指标的报价下调至数年低位，市场份额争夺战导致石油输出国组织(OPEC)成员国之间也在相互竞争。
作为原油开采成本最低的国家之一，科威特将10月出口亚洲的原油报价较前月下调0.60美元，超出了类似等级的沙特原油降价幅度。科威特油价相对沙特指标油价的贴水创逾10年最大，达每桶0.65美元。
上周伊朗将第四季轻质原油相对沙特轻质原油的价格下调至三年最低水平。
此番下调正值亚洲经济放缓且开采商与炼厂就明年供应进行磋商之际。此外，伊朗寻求在针对该国核计划的制裁取消后，夺回之前曾经拥有的市场份额。制裁有望在明年中期取消。
贴水的扩大表明，市场份额争夺战不仅发生在OPEC及俄罗斯和北美等其它出口国间，就是OPEC各成员国之间也无可避免。
此次降价也是对阿曼和迪拜原油价格仍然偏高的反应，市场认为阿曼和迪拜原油价格未能反映出全球供应过剩日益加重的情况。
“中东开采商都希望我们明年多买原油，”北亚一家炼厂的交易商对近期油价磋商进行了这样的总结。
供应过剩已拖累油价 自2014年6月以来跌逾50%，至2008/2009金融危机期间的水平，针对这种情况，该交易商称，“这并不是好兆头。”(完) (编译 刘秀红；审校)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同