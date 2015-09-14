路透基点：天津物产集团为旗下进出口贸易公司寻求1亿美元贷款--TRLPC

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透香港9月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津物产集团有限公司正为旗下天津物产进出口贸易有限公司寻求1亿美元两年期境内分期贷款。
星展银行担任牵头行和簿记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码235个基点，并有延长一年的选择。
受邀银行分三个层级参贷：承贷3,500万美元或以上获牵头行头衔，前端费155.9个基点；承贷2,000-3,490万美元获主办行头衔，费用为132.2个基点；承贷1,500-1,990万美元，获安排行头衔，费用为116.4个基点。如果银行在10月9日前作出承诺，将额外获得10个基点的优惠费。
六个月宽限期后，分18个月不等额偿还：3%(第1-15个月)，18%(第16-17个月)，19%(第18个月)。如果借款方决定执行延长选择，那么在六个月宽限期后，分30个月不等额偿还：3% (第1–27个月), 5% (第28个月)，7% (第29–30个月)。
天津物产集团为担保方，以应收账款充当担保品。
贷款资金将用于运营资本以及一般公司用途。
银行回复截止日期为10月19日。
天津物产集团是一家国有企业，涉足商品贸易、物流、房地产开发、金融服务和职业教育等领域。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同