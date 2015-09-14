版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:19 BJT

路透基点：天津物产集团为旗下进出口贸易公司寻求1亿美元贷款--TRLPC

路透香港9月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天津物产集团有限公司正为旗下天津物产进出口贸易有限公司寻求1亿美元两年期境内分期贷款。

星展银行担任牵头行和簿记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码235个基点，并有延长一年的选择。

受邀银行分三个层级参贷：承贷3,500万美元或以上获牵头行头衔，前端费155.9个基点；承贷2,000-3,490万美元获主办行头衔，费用为132.2个基点；承贷1,500-1,990万美元，获安排行头衔，费用为116.4个基点。如果银行在10月9日前作出承诺，将额外获得10个基点的优惠费。

六个月宽限期后，分18个月不等额偿还：3%(第1-15个月)，18%(第16-17个月)，19%(第18个月)。如果借款方决定执行延长选择，那么在六个月宽限期后，分30个月不等额偿还：3% (第1–27个月), 5% (第28个月)，7% (第29–30个月)。

天津物产集团为担保方，以应收账款充当担保品。

贷款资金将用于运营资本以及一般公司用途。

银行回复截止日期为10月19日。

天津物产集团是一家国有企业，涉足商品贸易、物流、房地产开发、金融服务和职业教育等领域。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐