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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:50 BJT

更新版1-日本个股：任天堂将晋升常务董事君岛达己为社长

Wii的主要开发者之一竹田玄洋，以及马里奥与大金刚热门游戏之父宫本茂仍将为任天堂的两名代表董事。

“(君岛达己)是继续走岩田聪所设定路子的安全人选，”Ace Research Institute分析师Hideki Yasud称，“他将负责公司管理，而竹田玄洋和宫本茂将负责游戏硬件及软件业务。”

竹田玄洋和宫本茂在岩田聪去世后临危受命，暂时代理公司事务。外界曾认为他们二人可能是接手公司第一把交椅的候选人。

君岛达己的使命将是使公司均衡发展以避免传统游戏机销售遭蚕食，积极进军移动游戏领域。

就在岩田聪去世前几个月，他决定通过与在线游戏公司DeNA 合作的方式进入移动游戏领域，在此前数年他本来一直拒绝投资者对此类行动的呼吁。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦)

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