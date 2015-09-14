中国新债：云南省下周一将发行347亿元一般和专项地方债

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月14日 - 中国云南省财政厅周一公告，将于下周一(21日)招标发行总额347亿元人民币地方债，其中一般债券177.6亿元，专项债券169.4亿元。
一般债券中，包括新增债券64亿元，置换债券113.6亿元。期限仍包括三年、五年、七年和10年四种，除三年期发行量为27.6亿元外，另外三期计划发行规模均为50亿元。
专项债全部为置换债券，四个期限发行量依次为44.4亿元、41亿元、42亿元和42亿元。
具体招标时间上，一般债券为9月21日上午9:00-9:40，专项债券为10:00-10:40；均自9月22日起发行并计息，9月24日发行结束。上海新世纪资信评估对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。
上周四(10日)招标的江苏一般债，中标利率上浮幅度已扩至30个基点(bp)；该省稍后招标的专项债三年期品种中标利率3.27%，较下限上浮31个bp，续创今年以来公开招标地方债，除流标一期外的上浮幅度新高。今日招标的山东地方债定位则较下限高出24-26个bp。
而8月7日招标的辽宁10年专项债未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)
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here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同