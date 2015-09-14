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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:30 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，中国数据疲软打压市况

中国的经济数据继续疲弱，加剧了市场对全球第二大经济体成长放缓的忧虑。中国8月投资和工厂产出都弱于预期。

“股市和上海期胶的走低也令TOCOM期胶承压。”Kikukawa说道。

上海期交所主力1月期胶合约 下跌255元人民币，收报每吨11,670元。

“本周的大多数交易都为日线交投，因投资者不愿在美联储会议结果出炉前以及日本长周末假期以前建立新仓。”Kikukawa说道。

美联储将在9月16-17日召开为期两天的货币政策会议，市场仍在揣测美联储是否本周就升息，还是会选择推迟到12月或是明年初。

日本市场将在9月21-23日期间休市，适逢假期。

新加坡商品交易所近月10月期胶 最新报每公斤125.6美分，下滑0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 张涛/王洋)

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