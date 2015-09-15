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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：9月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月15日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,931.5亿台币。    
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。   
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)8,223.3亿台币：
                  09/16           4,703.5亿台币
                  09/17           5,896.8亿台币
                  09/18               533亿台币
                  09/21               530亿台币
                  09/22           5,496.5亿台币
                  09/23           1,482.8亿台币
                  09/24           1,911.5亿台币
                  09/25             866.5亿台币
                  09/28           2,136.5亿台币
                  09/29           1,076.5亿台币
                  09/30             2,095亿台币
                  10/01           1,227.7亿台币
                  10/02             267.0亿台币
       
    --公债还本付息共95.5625亿台币。    
      09/18       102甲10期公债付息          13.125亿台币
      09/21         96甲6期公债付息         15.4375亿台币
      09/21         99甲8期公债付息               9亿台币
      09/24         97甲6期公债付息              17亿台币
      09/24        101甲9期公债付息          8.4375亿台币
      09/26       103甲13期公债付息         17.0625亿台币
      09/30        100甲9期公债付息            8.75亿台币
      10/02       103甲14期公债付息            6.75亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完)    

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)

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