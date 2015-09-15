台湾货币市场：9月15日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北9月15日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,931.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)8,223.3亿台币： 09/16 4,703.5亿台币 09/17 5,896.8亿台币 09/18 533亿台币 09/21 530亿台币 09/22 5,496.5亿台币 09/23 1,482.8亿台币 09/24 1,911.5亿台币 09/25 866.5亿台币 09/28 2,136.5亿台币 09/29 1,076.5亿台币 09/30 2,095亿台币 10/01 1,227.7亿台币 10/02 267.0亿台币 --公债还本付息共95.5625亿台币。 09/18 102甲10期公债付息 13.125亿台币 09/21 96甲6期公债付息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期公债付息 9亿台币 09/24 97甲6期公债付息 17亿台币 09/24 101甲9期公债付息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期公债付息 8.75亿台币 10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。