台湾债市：指标10年券殖利率收升创逾月新高，因短线交易商持券信心不足

* 指标10年公债殖利率连三日收升，创逾一个月新高 * 明日观察重点大型金融机构及长线买盘是否逢高介入 * 料明日104/12期主要区间在1.19-1.23% 路透台北9月15日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周二连三日收扬， 并创同年期券的逾一个月新高；交易员表示，因交易商持券信心不足，早盘先行出场带动殖 利率走扬；惟随后即吸引大型金融机构短线买单进场，使殖利率弹幅略为缩减。 他们指出，由于104/12期公债持券前三大仅占17%，显示市场筹码零乱，引发交易商恐 慌性卖盘出笼，开盘后半小时即成交百亿台币，但之后的三个小时交易量即萎缩，显示交投 趋于谨慎。 〞等大家冷静后才发现今天是一场闹剧，也许明天殖利率又下来了。〞一位大型公股商 银交易员说。 他表示，今天104/12期公债殖利率创交易以来新高，料殖利率在弹至新高后将回落，主 要是台湾经济面不佳，再者，即使美国联邦准备理事会(FED)升息亦是利空出尽；因此，今 天逢高已站在买方。 另一大型公股银行主管亦称，从10年券104/05 冷券殖利率未明显弹升来看 ，今天104/12期殖利率大幅弹升，纯粹是持券信心不足的问题，明日观察重点在大型金融机 构及长线买盘是否逢高进场承接。 周二104/12期10年公债殖利率收盘创同年期券的逾一个月新高，前高则为8月14日的1.2 321%。 台湾加权股价指数 收跌0.57%或47.30点，报8,259.99点。 交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.19-1.23%。 路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加 息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +2.15 1.2240% *1.2105-1.2350% 177.50 *为该期公债交易以来殖利率新高纪录 本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括： 9月15日(二)：美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 9月16日(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB) 房屋市场指数；美国7月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经 济体宏观经济关键指标的最新预估；美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会 议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言；欧洲央行管理委员会和全 行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle) 发表讲话。 9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美 国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年 率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本 央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币政策评估。 9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2300 5 104/9 0.7620 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)