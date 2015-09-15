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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 15:22 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率收升创逾月新高，因短线交易商持券信心不足

* 指标10年公债殖利率连三日收升，创逾一个月新高
    * 明日观察重点大型金融机构及长线买盘是否逢高介入
    * 料明日104/12期主要区间在1.19-1.23%

    路透台北9月15日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周二连三日收扬，
并创同年期券的逾一个月新高；交易员表示，因交易商持券信心不足，早盘先行出场带动殖
利率走扬；惟随后即吸引大型金融机构短线买单进场，使殖利率弹幅略为缩减。
    
    他们指出，由于104/12期公债持券前三大仅占17%，显示市场筹码零乱，引发交易商恐
慌性卖盘出笼，开盘后半小时即成交百亿台币，但之后的三个小时交易量即萎缩，显示交投
趋于谨慎。
    
    〞等大家冷静后才发现今天是一场闹剧，也许明天殖利率又下来了。〞一位大型公股商
银交易员说。
    
    他表示，今天104/12期公债殖利率创交易以来新高，料殖利率在弹至新高后将回落，主
要是台湾经济面不佳，再者，即使美国联邦准备理事会(FED)升息亦是利空出尽；因此，今
天逢高已站在买方。
    
    另一大型公股银行主管亦称，从10年券104/05 冷券殖利率未明显弹升来看
，今天104/12期殖利率大幅弹升，纯粹是持券信心不足的问题，明日观察重点在大型金融机
构及长线买盘是否逢高进场承接。
    
    周二104/12期10年公债殖利率收盘创同年期券的逾一个月新高，前高则为8月14日的1.2
321%。
    
    台湾加权股价指数 收跌0.57%或47.30点，报8,259.99点。 
    
    交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.19-1.23%。 
    
    路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加
息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。
 
                             
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                 +2.15       1.2240%  *1.2105-1.2350%     177.50
 *为该期公债交易以来殖利率新高纪录  
    
    本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括：
    
    9月15日(二)：美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 

    9月16日(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)
房屋市场指数；美国7月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经
济体宏观经济关键指标的最新预估；美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会
议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言；欧洲央行管理委员会和全
行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)
发表讲话。
    
    9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美
国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年
率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本
央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币政策评估。
    
    9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.2300
          5       104/9                        0.7620
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)

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