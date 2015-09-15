台湾债市：10年券殖利率弹升，因大机构持券比率低致持券信心不足

路透台北9月15日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周二早盘上扬；交易员表示，受到台湾柜台买卖中心(OTC)公布该期公债持券前三大仅占17%，显示某大型金融机构这次得标的金额甚低，亦表示市场筹码零乱，触动证券商敏感神经，在持券信心不足之下，部分券商先行离场，带动殖利率弹升。

他们指出，昨天OTC首度公布指104/12期指标公债持券概况，市场发现持券前三大占仅17%，以发行总额350亿计算，每家标到的金额约19.83亿台币；而前五大及前10大也分别各仅占28%及50%，因筹码零乱致市场人心惶惶，纷纷进场抛售。

〞前三大持券比率只有17%，表示这期投资盘没什么拿，只好先含泪出场了。〞一位大型券商交易员说。

他表示，以往10年指标债持券前三大都在50%以上；而前10大更是高达70%至80%；但该期券却仅占17%，显然某大金融机构这次几乎没什么标，亦表示筹码集中大都在交易商手中，致持券信心不足，早盘部分券商先行出场，带动殖利率弹升。

但大型公股银行主管则称，市场筹码零乱亦表示行情较有波动，料在殖利率弹至1.23%以上，大型行库将伺机买入，殖利率不致一路弹升。

早盘104/12期公债殖利率一度弹至1.2350%，创该期券交易以来新高，并创10年券殖利率一个月盘中新高；此前高在8月14日的1.2390%。

美国公债价格周一大致持稳，在为期两日的美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，投资人犹豫不决，且市场认为海外央行可能继续抛售美国公债以支撑本国货币。

交易商预估今日交易区间在1.20-1.25%。

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