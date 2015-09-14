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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 18:09 BJT

中国新债：山东定向发行总额196亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月14日 - 中国山东省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额195.97亿元人民币的地方政府债券；其中一般债券171亿元，专项债券24.97亿元。两类债券各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

山东省本次定向发行的一般和专项债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.43%、3.67%、3.85%和3.85%，三、五和七年期发行量为51.3亿元，10年为17.1亿元。

专项债券期限亦为3-10年四个品种，利率与一般债相同，3-7年品种发行规模均为7.491亿元，10年发行量2.497亿元。

今日公开招标的山东一般和专项地方债利率则较下限高出24-26个bp。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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