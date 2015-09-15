重温稿-台湾货币市场：短率贴近低位，本周央行存单到期金额高令资金去化压力增

* 银行资金去化压力加大 * 本周央行存单到期金额破2兆台币 * 短票供不应求、利率持于低档 记者 詹静宜 路透台北9月14日 - 台湾银行间短率周一盘旋低档。银行间资金调度人士指出，本月央行存单到期落点皆 集中在本周，造成本周存单到期金额超过2兆(万亿)台币，央行若未积极冲销将令银行间资金去化压力增高， 但拆款及短票等销钱管道实在有限，短钱满溢致短率贴近低位。 他们表示，提存期初央行对当日银行间隔夜拆款资金冲销力道稍嫌不足，至上周五累积超额准备已突破2, 200亿台币，显示市场资金余裕甚宽，其中短钱更为充斥，惟跨月、跨季资金则待周四起少数大型行库及金融 机构才预备开始提供票券商跨季拆款资金。 〞现在很好拆，市场钱都很多。〞一位资金拆入方的小型银行资调人士说。 此外，资调人士并提及，在季底资金紧缩因素及营利事业所得税9月底暂缴等双重变数考量，央行从旬初 起即刻意维持市场宽松基调，为季底资金流动性问题预作准备，市场预期季底前宽松态势不会改变。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.340-0.410% 0.380-0.420% **发票量偏少** 短票方面，票券商交易员表示，周一发票量例行性偏少，惟银行间买票需求持续强劲，短票量能供应仍旧 不够，银行为求争取足够票源皆提前一天框票，甚至愿意接受较长天期短票，像是明日发行的六个月天期短票 成交在0.50%，今天也已经框售完毕。 〞明天就有半年的短票，大家用抢的，只能一家分一点，今天就分完。〞一位大型票券公司交易员说。 交易员并提及，尽管有大型票券商带头承作较长天期短票，但也有票券商则内部定调利率可能往下，及目 前市场短钱偏滥，较倾向承作短天期短票，近期月内短票交投落在0.46%，较跨月短票利率低1个基点。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，60天期、90天期短票则分别成交在0.47% 及0.48%；皆同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.472%，前日在0.47 4%；上日成交量123.91亿台币，前日106亿台币。 台湾央行周一共发行7,273.3亿台币定存单，其中包括300亿台币的两年期定存单，较存单到期金额7,042. 3亿台币，增加231亿。 本周到期台湾央行存单金额为2兆(万亿)107.1亿台币，本周余日落点分别为周二1,931.5亿、周三4,703.5 亿、周四5,896.8亿、周五533亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为224亿台币，累积超额准备为2,447亿台币、 加计前期1%的超 额准备3,798亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，本月整体市场资金较显宽裕，甫至月中的跨月RP交投已渐 转热，但成交利率则与月内一致，目前市场聚焦本周美联储利率决策将攸关下周台湾央行理监事会议结果，本 周RP利率料持平不变，静待央行利率决策出炉。 他们也表示，原本寿险及投信端的资金就偏松，加以今天公债到期还本750亿台币，使市场资金更显宽松 ，并提高客户端承作较长天期RP的意愿，引领跨月RP交投增温，跨季公债、公司债RP利率分别成交在0.48%、0 .58%，与月内主交投大致相同。 〞跨月的大家都很积极在做。〞一位大型证券交易员说。 除了周一公债到期还本750亿台币外，本周余日资金变化因子还包括周二台电发行94.5亿台币公司债、开 发金控 发行20亿台币金融债；周三远东新 到期还本30亿台币；周四台电到期还本15.25亿 台币。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 杨淑祯)