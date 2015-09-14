重温稿-两岸金融：蚂蚁金服将参与国泰金旗下大陆产险增资并取得60%股权

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月14日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周一称，阿里巴巴 旗下蚂蚁金服将参与旗下大陆产险增资12亿人民币，交易完成后总资本额增至20亿人民币，蚂蚁金服持股60%、国泰产险20%、 国泰人寿20%。此交易案待相关主管机关核准，预计将在今年下半年完成。
国泰金控新闻稿指出，本投资合作案为大陆互联网金融领先企业与台湾金融龙头双强联手的指标性创举，将有助于国泰金控大数据科技的运用及互联网金融业务的发展，并为未来双方在其它领域合作基础。
国泰金控认为，未来大陆国泰产险与蚂蚁金服将在电子商务、互联网金融等互联网新经济带来的保险业务领域展开全面合作，蚂蚁金服并协助大陆国泰产险完成建置与对接云端系统，透过云计算技术及海量互联网数据的支持，将携手蚂蚁金服朝向建构互联网创新金融服务平台的目标迈进。
大陆互联网保险发展迅速，据中国保监会统计，2014年互联网保险保费收入859亿元人民币，2011-2014年互联网管道保费规模提升26倍，占总保费收入约4.2%，其中产险互联网保费收入506亿人民币，占产险保费收入6.7%，2011-2014年互联网产险保费年增速186%。
国泰金控表示，若依照瑞士再保险预估大陆产险保费年增率15%估算，2020年大陆产险保费收入达1.74兆(万亿)人民币，假设互联网产险渗透度30%，互联网产险保费收入预估约5,200亿人民币，潜在市场需求相当可观。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同