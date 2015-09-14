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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 18:34 BJT

马来西亚期市：棕榈油合约触及逾七周高点，受投机买盘及大豆市场提振

成交量为50,434口，高于35,000口的平均水平。

“市场相当强劲，”吉隆坡的一名交易员表示，“人们担心雾霾...它会减缓生产速度。豆油略微上涨。”

该交易员补充称，在船货验证机构周二公布马来西亚9月1-15日棕榈油出口数据之前，有一些投机性买盘。

马币(林吉特) 表现疲弱，最近几周也给棕榈油提供了有限的支撑。

路透大宗商品分析师王涛预测，基本上突破阻力位2,171马币之后，棕榈油 可能涨至每吨2,244马币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张涛；审校 高琦/王洋)

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