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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 18:58 BJT

标题新闻：大众汽车(中国)将召回7.8万辆轿车，因驾驶员侧气囊存在安全隐患--中国质检总局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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