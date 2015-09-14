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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 19:27 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差走坚，受益于地区需求强劲

路透新加坡9月14日 - 亚洲柴油裂解价差周一小幅上升，行业消息人士表示，这得益于越南、孟加拉、缅甸的需求坚挺，与此同时来自欧洲的冬季需求预计也将很快到来。

行业消息人士称，10月柴油裂解价差上涨0.28美元至每桶较迪拜原油高13.20美元。

不过他们表示，亚洲和欧洲充足的供给打压裂解价差。

消息人士称，越南的Petrolimex正在求购一艘10月上半月的船货。

Myanma Petroleum Products Enterprise正在求购从11月起三个月的航煤。

缅甸已经完成了一项柴油定期采购，从托克采购从今年10月至明年1月的含硫500ppm柴油，价格为每桶较新加坡报价升水约3美元。

孟加拉石油公司(BPC)计划进行15年来的首次招标，采购原油和成品油。

BPC预计在本月发布招标，该公司的一位高级官员对路透表示。

该公司董事长A. M. Badrudduja说，公司将采购200,000-250,000吨原油和800,000吨成品油。

普氏周一表示，将从9月末起把新加坡的Pulau Seraya Power Station Terminal纳入其新加坡柴油价格评估体系。

新加坡现货市场上，有两笔柴油交易达成。

托克以每桶较新加坡9月28日-10月2日平均报价贴水0.40美元的价格，从BP购入150,000桶船期为9月29日-10月3日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡10月5-9日平均报价贴水0.40美元的价格，从嘉能可购入150,000桶船期为10月4-8日的含硫500ppm柴油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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