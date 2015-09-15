更正-国际油市：燃料油价差小升，因供给预计将减少(9月14日)

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(更正：第四段应为“BPC”，非“PC”。第七段应为“该座”，非“该做”。倒数第三段应为“交割地点”，非“交割低点”。)
路透新加坡9月14日 - 亚洲燃料油价差周一小升，行业消息人士称因来自印度和印尼的供给预计将减少，而来自孟加拉的一项招标可能带动需求提升。
一位行业消息人士称，印度石油公司(Indian Oil Corp)已取消了一项从金奈出口380-cst燃料油的招标，原因不明。
孟加拉石油公司(BPC)计划进行15年来的首次招标，采购原油和成品油。
BPC预计在本月发布招标，该公司的一位高级官员对路透表示。
该公司董事长A. M. Badrudduja说，公司将采购200,000-250,000吨原油和800,000吨成品油。
印尼的Pertamina周一表示，预计旗下Cilacap炼厂催化裂化(RFCC)装置将在10月开始商业运营，晚于预期。
该座RFCC装置预计日产62,000桶汽油，而目前Cilacap炼厂的汽油产量在每日160,000桶左右。
普氏周一表示，已将两处新的燃料油交割地点纳入其新加坡燃料油价格评估体系。
普氏称，将从9月25日起把Speranza和Jade Palms浮动存储设施纳入交割地点。
现货市场未报告有交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。