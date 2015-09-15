更正-国际油市：燃料油价差小升，因供给预计将减少(9月14日)

(更正：第四段应为“BPC”，非“PC”。第七段应为“该座”，非“该做”。倒数第三段应为“交割地点”，非“交割低点”。)

路透新加坡9月14日 - 亚洲燃料油价差周一小升，行业消息人士称因来自印度和印尼的供给预计将减少，而来自孟加拉的一项招标可能带动需求提升。

一位行业消息人士称，印度石油公司(Indian Oil Corp)已取消了一项从金奈出口380-cst燃料油的招标，原因不明。

孟加拉石油公司(BPC)计划进行15年来的首次招标，采购原油和成品油。

BPC预计在本月发布招标，该公司的一位高级官员对路透表示。

该公司董事长A. M. Badrudduja说，公司将采购200,000-250,000吨原油和800,000吨成品油。

印尼的Pertamina周一表示，预计旗下Cilacap炼厂催化裂化(RFCC)装置将在10月开始商业运营，晚于预期。

该座RFCC装置预计日产62,000桶汽油，而目前Cilacap炼厂的汽油产量在每日160,000桶左右。

普氏周一表示，已将两处新的燃料油交割地点纳入其新加坡燃料油价格评估体系。

普氏称，将从9月25日起把Speranza和Jade Palms浮动存储设施纳入交割地点。

现货市场未报告有交易。(完)

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