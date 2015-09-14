版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 20:13 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，受益于Titan的定期需求

路透新加坡9月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一反弹至近一个月高位每吨82.20美元，因价格在8月末触及七个半月低点之后，定期需求逐步带来提振。

位于马来西亚的Titan上周发布招标，采购2015年11月至2016年10月船期的石脑油，到岸地为Pasir Gudang。

此项招标预计在9月15日确定结果。

8月末，韩国乐天化学、LG化学和丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买了数量不明的石脑油，交货期为12个月或六个月。

交易员表示，近期的定期需求加上本月从西方到岸亚洲的石脑油低于平均水平，有助于缓解供给过剩的状况。

韩国韩华入市求购10月下半月的石脑油，现货市场的报价反映出基本面走强的态势。

交易员表示，相较于上周成本加运费价(C&F)每吨贴水5美元的报价，卖家的报价贴水缩窄。

不过交易员表示，韩华可能已经取消此次标购。

新加坡现货市场上，伊藤忠以每吨438美元从BP购入一艘10月下半月石脑油船货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐