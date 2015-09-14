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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 21:40 BJT

美国热股：雅虎负责媒体业务的高管Kathy Savitt辞职，股价下跌2%

路透9月14日 - 搜索引擎公司雅虎 新闻发言人表示，其负责媒体业务的高管Kathy Savitt决定辞职。

雅虎周五收报31.43美元，周一盘初下跌逾2%。(完)

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