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货币新闻 | 2015年 9月 15日 星期二 02:59 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡录得一个月来最大单日升幅，因空头回补

路透纽约/伦敦9月14日 - 洲际商品交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一录得一个月来最大单日涨幅，从上日触及的20个月低位攀升，受助于技术性买入信号和数据显示投机者有大量空头头寸后的回补空头。

在指数基金展期最后一日，原糖期货触及两个月高位后下跌，而10月/12月白糖贴水降至六个半月来最大，近月合约将在周二到期。

可可价格上涨，受技术面强劲支撑，纽约和伦敦可可回到接近技术性超买水准。

阿拉比卡咖啡期货跳涨，因基金回补空头，交易商表示，周五晚数据显示投机者的空头头寸升至六周最高，周五阿拉比卡咖啡期货降至逾一年半最低水准。

12月阿拉比卡咖啡 收盘上涨3.65美分，或3.1%，至每磅1.202美元，周五降至2014年1月以来最低1.16美元。交易商表示，在1.18美元上方挂有的技术性买单也被触动。

次月罗布斯塔咖啡期货 上涨35美元，或2.3%，报每吨1,587美元，盘中追平上日触及的近两年低位1,544美元。

10月原糖期货 跌0.16分，或1.4%，至每磅11.5美分，此前触及7月底来最高的11.74美分。

将在周二到期的10月白糖期货 收跌3.50美元，或1%，至每吨342.60美元，截至9月11日，未平仓合约为4,886口。10月/12月白糖贴水12美分，为3月初来最大。

伦敦12月可可 收涨19英镑，或0.9%，至每吨2,206英镑。12月纽约12月可可期货 升32美元，或1%，至每吨3,286美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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