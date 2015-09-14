纽约期市：阿拉比卡咖啡录得一个月来最大单日升幅，因空头回补

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透纽约/伦敦9月14日 - 洲际商品交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一录得一个月来最大单日涨幅，从上日触及的20个月低位攀升，受助于技术性买入信号和数据显示投机者有大量空头头寸后的回补空头。
在指数基金展期最后一日，原糖期货触及两个月高位后下跌，而10月/12月白糖贴水降至六个半月来最大，近月合约将在周二到期。
可可价格上涨，受技术面强劲支撑，纽约和伦敦可可回到接近技术性超买水准。
阿拉比卡咖啡期货跳涨，因基金回补空头，交易商表示，周五晚数据显示投机者的空头头寸升至六周最高，周五阿拉比卡咖啡期货降至逾一年半最低水准。
12月阿拉比卡咖啡 收盘上涨3.65美分，或3.1%，至每磅1.202美元，周五降至2014年1月以来最低1.16美元。交易商表示，在1.18美元上方挂有的技术性买单也被触动。
次月罗布斯塔咖啡期货 上涨35美元，或2.3%，报每吨1,587美元，盘中追平上日触及的近两年低位1,544美元。
10月原糖期货 跌0.16分，或1.4%，至每磅11.5美分，此前触及7月底来最高的11.74美分。
将在周二到期的10月白糖期货 收跌3.50美元，或1%，至每吨342.60美元，截至9月11日，未平仓合约为4,886口。10月/12月白糖贴水12美分，为3月初来最大。
伦敦12月可可 收涨19英镑，或0.9%，至每吨2,206英镑。12月纽约12月可可期货 升32美元，或1%，至每吨3,286美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同