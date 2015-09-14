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货币新闻 | 2015年 9月 15日 星期二 03:01 BJT

标题新闻：美国最大页岩油区10月石油日产总量料下降8万桶，至521万桶-美国能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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