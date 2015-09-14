芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因玉米走高和大豆收割面积不确定

路透芝加哥9月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一创下两周高位，交易商说，大豆受玉米上涨及担心下月美国农业部(USDA)可能下调大豆收割面积预估所提振。
市场等待USDA的农业服务局下周公有的月度作物种植面积数据，该报告可能暗示USDA在10月9日公布的月度供需报告中，将是否调整官方大豆收割面积预估。
技术性买盘也提供支撑，交投最活跃的11月大豆升穿切入位在接近8.82美元的20日移动均线的技术阻力，一路上涨至8.88-1/2美元日内高位，此为8月31日来最高。
市场继续消化USDA在9月11日公布的月度报告，该报告上调美国大豆产量预估，但下调2015/16年大豆结转库存预估。
USDA称，上周检验美国大豆37.0901万吨，高于市场预期的15-30万吨。
在美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布月度报告前，接受路透访查的分析师平均预计，8月大豆压榨量将为1.350亿蒲式耳，低于7月时的1.452亿蒲式耳，但高于去年同期的1.106亿蒲式耳。
CBOT豆油<0#BO:>和豆粕期货<0#SM:>跟随大豆上涨。
CBOT称，有220口9月大豆合约交割，有25口豆粕和41口豆油合约交割。
11月大豆期货合约 收涨10美分，报每蒲式耳8.84-1/4美元。
12月豆粕合约 收高3.5美元，报每短吨312.8美元。12月豆油合约 上扬0.28美分，报27.13美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,842口，豆粕为73,442口，豆油为87,274口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)