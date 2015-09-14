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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--9月15日-9月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
         
    9月14日当周
    
    9月15日(二)
    0130 澳洲新车销量                                  8月        --       -1.3%
    2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元)             第二季   赤字15    盈余6.6
               年度经常帐(亿新西兰元)            截至6月30日   赤字88     赤字86
   
    9月16日(三)
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季    +0.5%      +0.2%
               国内生产总值(较上年同期)                         +2.5%      +2.6%
    
    9月17日(四)
    暂无重要数据公布
    
    9月18日(五)
    暂无重要数据公布
    
    9月21日当周
    
    9月21日(一)
    暂无重要数据公布 
    
    9月22日(二)
    澳洲房价指数                                     第二季      --         1.6% (完)

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