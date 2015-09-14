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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 62.60 -2.03 -3.14 4357861

京东 24.21 -0.05 -0.21 8165147

新浪 37.25 -0.66 -1.74 625757

搜狐 42.63 -1.27 -2.89 316674

网易 114.80 -2.65 -2.26 558297

百度 141.27 -2.76 -1.92 3787479

台湾

台湾积体电路 20.04 +0.14 +0.70 1810975

联电 1.76 +0.00 +0.00 34861

日月光 5.51 +0.03 +0.55 244717

硅品精密 6.54 +0.00 +0.00 1386954

和信超媒体 0.53 +0.01 +1.88 3880

友达 3.34 +0.00 +0.00 162088

中华电信 30.43 +0.12 +0.40 69129

台湾国际航电 35.81 -0.08 -0.22 862278

香港

中国移动 58.51 -1.23 -2.06 244527

中国联通 13.39 -0.05 -0.37 110576

中国电信 51.80 -0.50 -0.96 5182

中芯国际 4.42 -0.03 -0.67 3402

电讯盈科 5.05 -0.14 -2.70 144

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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