《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月14日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 62.60 -2.03 -3.14 4357861
京东 24.21 -0.05 -0.21 8165147
新浪 37.25 -0.66 -1.74 625757
搜狐 42.63 -1.27 -2.89 316674
网易 114.80 -2.65 -2.26 558297
百度 141.27 -2.76 -1.92 3787479
台湾
台湾积体电路 20.04 +0.14 +0.70 1810975
联电 1.76 +0.00 +0.00 34861
日月光 5.51 +0.03 +0.55 244717
硅品精密 6.54 +0.00 +0.00 1386954
和信超媒体 0.53 +0.01 +1.88 3880
友达 3.34 +0.00 +0.00 162088
中华电信 30.43 +0.12 +0.40 69129
台湾国际航电 35.81 -0.08 -0.22 862278
香港
中国移动 58.51 -1.23 -2.06 244527
中国联通 13.39 -0.05 -0.37 110576
中国电信 51.80 -0.50 -0.96 5182
中芯国际 4.42 -0.03 -0.67 3402
电讯盈科 5.05 -0.14 -2.70 144
(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同