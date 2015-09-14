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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--9月15日-9月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值 
    
    9月14日当周 
    
    9月14日(一)  
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                9月        --          正17
        
    9月15日(二)
     --  韩国出口(较上年同期)                       8月修正值      --        -14.7%
             进口(较上年同期)                                      --        -18.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --        顺差43
    
    9月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --    买超11,205
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超9,860
    2350 日本出口(较上年同期)                          8月       +4.0%        +7.6%
             进口(较上年同期)                                    -2.2%        -3.2%
             贸易收支(亿日圆)                                逆差5,413    逆差2,681
    
    9月17日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           8月         --         -4.0%
                                (较前月)                           --         -0.3%
    
    9月18日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月21日当周
    
    9月21日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    9月22日(二)
    暂无重要数据公布。(完)

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