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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--9月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月14日(一)

2330 - 日本9月路透短观制造业景气判断指数

9月15日(二)

0200 - 日本央行公布利率决定

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 李爽)

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