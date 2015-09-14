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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 07:51 BJT

金砖国家：9月14日股汇市收盘纵览

路透9月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报807.66点，上涨0.64%。

中国股市：沪综指放量收挫2.7%，多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌

中国汇市：人民币随中间价收三连升，短期汇率料围绕6.37元横向波动

香港股市：收高但涨势受限，市场等待美联储利率决定

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,281.518点，上涨1.9%。

巴西汇市：雷亚尔周一反弹，有报道称政府准备开展总规模为170亿美元的增税节支措施。雷亚尔兑美元 收报3.8117/38，上日收报3.8752/71。

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南非股市：在连跌两日后小涨，受零售商Truworths提振。指标Top-40指数 收报43,813.06点，上涨0.83%；大盘综合指数 收报49,366.6点，上涨0.89%。

南非汇市：南非兰特上涨，数据改善为兰特在美联储会议前提供喘息机会

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印度股市：创两周最高收位，投资者摆脱了疲软中国数据以及美联储本周加息不确定性的影响。BSE指数 收报25,856.7点，上涨0.96%；NSE指数 收报7,872.25点，上涨1.06%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.325/66.335，上日收报66.5375/66.5475。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报808.61点，上涨1.19%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.04点，上涨1.98%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.49，上涨0.64%；卢布兑欧元 报76.36，上涨0.83%。(完) (编译 孙国玉；审校 白云)

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