金砖国家：9月14日股汇市收盘纵览

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透9月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月14日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报807.66点，上涨0.64%。
中国股市：沪综指放量收挫2.7%，多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌
中国汇市：人民币随中间价收三连升，短期汇率料围绕6.37元横向波动
香港股市：收高但涨势受限，市场等待美联储利率决定
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,281.518点，上涨1.9%。
巴西汇市：雷亚尔周一反弹，有报道称政府准备开展总规模为170亿美元的增税节支措施。雷亚尔兑美元 收报3.8117/38，上日收报3.8752/71。
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南非股市：在连跌两日后小涨，受零售商Truworths提振。指标Top-40指数 收报43,813.06点，上涨0.83%；大盘综合指数 收报49,366.6点，上涨0.89%。
南非汇市：南非兰特上涨，数据改善为兰特在美联储会议前提供喘息机会
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印度股市：创两周最高收位，投资者摆脱了疲软中国数据以及美联储本周加息不确定性的影响。BSE指数 收报25,856.7点，上涨0.96%；NSE指数 收报7,872.25点，上涨1.06%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.325/66.335，上日收报66.5375/66.5475。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报808.61点，上涨1.19%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.04点，上涨1.98%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.49，上涨0.64%；卢布兑欧元 报76.36，上涨0.83%。(完) (编译 孙国玉；审校 白云)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同