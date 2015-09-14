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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 06:55 BJT

欧洲个股：德意志银行欲关闭90%的俄罗斯业务--消息

他离去之际，正值德银与美国司法部调查有关高层员工受贿指控、以及涉及莫斯科办公室的可疑股票交易。

第一位消息人士称，美国联邦调查局(FBI)正在调查这些交易，与此同时还有其它一些调查正在进行。

德银方面表示，Bongartz的离开与这些股票交易调查并无关联，称这只是长期计划中的一项提拔。

Bongartz自2006年以来一直主管德银俄罗斯分行，如今将调往法兰克福主要负责中欧和东欧的业务。

路透先前曾报导，德银的目标是将全球性策略转变为多地区发展，重点扩大亚洲、北美和欧洲业务，同时退出俄罗斯。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵；审校 王丽鑫/徐文焰)

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