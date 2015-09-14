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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 07:04 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆微跌，关注日本央行会议

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* 欧元兑日圆盘初下滑0.5%，因股市下滑

* 日本央行周二将公布会议决定，被视为温和的风险事件

* 动能指标呈中性

* 初步支撑位在纽约市场所及低点135.50，及134.88的20日均线

* 昨日所及高点137.05，及8月和9月间76.4%回撤位137.40，为阻力位(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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