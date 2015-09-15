《中国报摘》--中国证券报9月15日

* 头版头条:

--中国证监会新闻发言人邓舸表示，按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。截至9月11日，完成清理资金账户3,255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%；还有2,094个账户尚未清理，持股市值约1,876.27亿元人民币。

* 其他:

--保监会主席项俊波表示，下一步保险业如何在服务和建设“一带一路”战略发展支撑点上体现行业优势，是需要重点研究的新兴课题。

--中国基金业协会数据显示，截至8月底，境内公募基金资产合计6.64万亿元，较7月环比下降3.49%。在开放式基金中，8月股票基金份额与净值继续大幅双降；货币基金和债券基金的规模较7月同期继续提升，但增幅收窄。

--国信证券 公告，全资子公司国信弘盛与金蝶软件（中国）有限公司签订合作协议，双方拟合资设立基金管理公司，注册资本为1,000万元；合资基金公司定位于移动互联网行业投资管理。

--工信部节能司副司长毕俊生透露，工信部将尽快编制出台“十三五”(2016-2020年)工业绿色发展规划，以及中国制造“1+X”方案中绿色制造工程实施方案。环保部环境规划院副院长王金南预测，按照目前中国环保投资占GDP水平估算，“十三五”环境治理投资需求在6-10万亿元左右。

--上海梅林 香港子公司将对新西兰Silver Fern Farms Beef Limited进行增资，增资后获50%股权，交易价格为3.11亿新西兰元。通过此次交易，上海梅林将获得新西兰25%以上的优质牛羊肉供应源。

--中储股份 拟收购全球最大能源和大宗商品实货贸易集团之一的摩科瑞能源集团旗下Henry Bath &Son公司51%股权，推进有色金属交割仓库的国际化进程。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 林琦/张喜良)