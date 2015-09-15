日本个股：丰田汽车预计今年欧洲销量将略减，受俄罗斯销售骤降冲击

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透法兰克福9月14日 - 丰田汽车 区域销售主管周一表示，今年在欧洲的汽车销售量预计将小幅下滑，因欧洲西部销量增加，不太可能抵销俄罗斯销售的骤降。
丰田汽车去年欧洲销量为88.8万台。丰田的欧洲市场包括以色列及土耳其等56国。
丰田区域销售主管Karl Schlicht表示，丰田汽车今年欧洲出货量将比去年减少1.0-2.0%，但明年可望出现一些增长，主因欧洲西部进一步复苏且推出新的车款。
另外，丰田新任欧洲业务主管Johan van Zyl表示，他预计明年欧洲销售量将成长1.0%。他补充道，公司并未受到中国经济滑坡的冲击。
“我们今年在华销售目标仍为110万台，目前仍在迈向目标的轨道上，”他称。
丰田预计，受油电混合动力车热销所提振，今年在欧洲的市占率可望达到4.7%。(完) (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
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