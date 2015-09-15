德国经济：Ifo料今年经常帐盈余创新高，但中国更胜一筹

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 德国经常帐盈余将增至2,800亿美元左右--Ifo
* 德国盈余相当于GDP的8.4%
* 中国将超越德国，成为经常帐盈余最高的国家
路透柏林9月15日 - 智库Ifo周二表示，今年德国经常帐盈余可能创2,500亿欧元(2,830亿美元)的新高；但中国仍将取代德国，成为经常帐盈余最高的国家。
Ifo指出，中国经常帐盈余可能从去年的2,200亿美元激增至约3,300亿美元，主因随着经济放缓，进口也减少。
而由于油价下跌，去年经常帐盈余约1,000亿美元、排名世界第三的沙特(沙乌地)阿拉伯，今年经常帐将打平。
“德国盈余将创新高，但不再是全球经常帐盈余最高的国家。”Ifo经济学家Steffen Henzel对路透表示。
欧元疲软正趋动德国出口。Ifo指出，还有50亿欧元的经常帐盈余可归诸原油进口较为便宜。
Ifo称，德国盈余将相当于国内生产总值(GDP)的8.4%左右，也就是说，德国将再度超过欧盟执委会所建议的6%最高门槛。
欧盟执委会和美国已敦促德国提高内需和进口，以助降低全球经济失衡并促进欧元区和全球的增长。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和美国财政部曾呼吁德国刺激内需，以促进重新平衡，但其讯息多遭冷遇。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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