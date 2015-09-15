《全球主要国家债券发行预告》--9月15日-9月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/15 西班 标售六个月和12个月期国库券 牙 9/16 英国 标售2025年到期、票息2%的公债 9/16 日本 标售20年期公债 9/16 日本 标售12个月期贴现国库券 9/16 德国 20亿欧元 标售30年期联邦债券 9/17 西班 标售公债 牙 9/17 日本 标售三个月期贴现国库券 9/17 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩债 券 9/21 1350 法国 标售BTF国库券 9/22 美国 标售两年期公债 9/22 西班 标售国库券 牙 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)