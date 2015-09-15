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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月15日-9月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
    
 日期  时间   国家   规模         发行细节
 9/15         西班                标售六个月和12个月期国库券
              牙                  
 9/16         英国                标售2025年到期、票息2%的公债
                                  
 9/16         日本                标售20年期公债
                                  
                                  
 9/16         日本                标售12个月期贴现国库券
                                  
                                  
 9/16         德国   20亿欧元     标售30年期联邦债券
                                  
 9/17         西班                标售公债
              牙                  
 9/17         日本                标售三个月期贴现国库券
 9/17         法国                标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩债
                                  券
 9/21  1350   法国                标售BTF国库券
 9/22         美国                标售两年期公债
                                  
 9/22         西班                标售国库券
              牙                  
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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