英国金融：有必要讨论是否进一步严格银行资本规定--央行首席经济学家

路透伦敦9月14日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周一表示，银行是否应该预留更多资本，作为为万一出现亏损时的缓冲，此事有必要进行讨论。

霍尔丹在推特上为英国央行11月一个活动进行推介，他在问答时段作出上述表示。央行的这项活动旨在评估金融市场的监管。

“(资本要求)还要继续提高吗？这是未来的重要问题，有必要加以讨论，”霍尔丹在回覆一名推特用户张贴的问题时表示。

近几年英国调高了银行业的资本要求，以避免在未来出现金融危机时要政府为银行提供援助。