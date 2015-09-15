英国金融：有必要讨论是否进一步严格银行资本规定--央行首席经济学家

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透伦敦9月14日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周一表示，银行是否应该预留更多资本，作为为万一出现亏损时的缓冲，此事有必要进行讨论。
霍尔丹在推特上为英国央行11月一个活动进行推介，他在问答时段作出上述表示。央行的这项活动旨在评估金融市场的监管。
“(资本要求)还要继续提高吗？这是未来的重要问题，有必要加以讨论，”霍尔丹在回覆一名推特用户张贴的问题时表示。
近几年英国调高了银行业的资本要求，以避免在未来出现金融危机时要政府为银行提供援助。
另外，对于英国央行升息的市场预期，以及中国经济放缓是否威胁到英国经济等问题，霍尔丹婉拒评论。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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