《中国重要政经日程》--9月15日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
==========================今日重要政经日程==========================
*--下午3时在国新办举行新闻发布会，请商务部部长助理刘海泉、北京市副市长程红介绍北京市服务业扩大开放综合试点有关情况。
*--国务委员杨洁篪将于9月15日至17日赴美国洛杉矶出席首届中美气候智慧型/低碳城市峰会。
==========================近期重要政经日程==========================
9/16（周三）
*--国务院台湾事务办公室定于2015年9月16日（周三）上午10:00在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
9/22（周二）
--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
9/23（周三）
--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。
10/20日（周二）
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。