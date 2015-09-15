《香港报摘》--经济日报9月15日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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**头版头条**
--大型屋苑劈价成交，红磡黄埔花园半个月终出现零的突破，三房累减125万港元沽，尺价11,972港元创今年新低；另鰂鱼涌太古城收租客亦累减220万元出货。
**其他**
--金管局月内已因银行间未能承接港元买盘、美元沽盘而间接向市场注资428.58亿港元，令银行体系结余高达3,335亿港元。恒生 执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠指出，昨日买港元的同样为人民币沽盘欲兑回港元造成。
--港银昨普遍未有追随中银香港 减人民币定期存款息率，反而再有5间业界加息，包括星展上调1年期存息0.05厘，新息率达3.65厘。
--复星国际 年内活跃于保险、银行等并购活动，董事长郭广昌接受外电访问时却称，未来两年要放慢全球收购的节奏。
--金蝶国际 公布，与国信证券签订合作协议，双方将共同成立一间基金管理公司，分别持有新公司49%和51%的股权。基金规模为10亿元人民币，主要投入于金蝶移动互联网产业布局。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。