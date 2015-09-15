《香港报摘》--经济日报9月15日

**头版头条**

--大型屋苑劈价成交，红磡黄埔花园半个月终出现零的突破，三房累减125万港元沽，尺价11,972港元创今年新低；另鰂鱼涌太古城收租客亦累减220万元出货。

**其他**

--金管局月内已因银行间未能承接港元买盘、美元沽盘而间接向市场注资428.58亿港元，令银行体系结余高达3,335亿港元。恒生 执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠指出，昨日买港元的同样为人民币沽盘欲兑回港元造成。

--港银昨普遍未有追随中银香港 减人民币定期存款息率，反而再有5间业界加息，包括星展上调1年期存息0.05厘，新息率达3.65厘。

--复星国际 年内活跃于保险、银行等并购活动，董事长郭广昌接受外电访问时却称，未来两年要放慢全球收购的节奏。

--金蝶国际 公布，与国信证券签订合作协议，双方将共同成立一间基金管理公司，分别持有新公司49%和51%的股权。基金规模为10亿元人民币，主要投入于金蝶移动互联网产业布局。（完）

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