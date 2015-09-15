《全球汇市》澳元因更换总理触及两周高位，日圆等待日本央行决议

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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然而，金融市场反映美国升息的机率在三成左右。
欧元报在1.1308美元 ，周一曾高见1.1373美元，为8月26日以来高点。
今日稍晚将有连串经济数据出炉，包括美国零售销售及工业生产、德国经济景气报告，以及英国通胀数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1306 1.1318 -0.11 -6.54 1.2097
美元/日圆 120.41 120.22 0.16 0.80 119.68
欧元/日圆 136.14 136.06 0.06 -6.25 144.78
美元/瑞郎 0.9690 0.9677 0.13 -2.52 0.9941
英镑/美元 1.5427 1.5424 0.02 -0.94 1.5573
美元/加元 1.3247 1.3261 -0.11 14.02 1.1618
澳元/美元 0.7155 0.7135 0.28 -12.40 0.8168
新西兰元/美元 0.6335 0.6324 0.17 -18.75 0.7797
澳元/日圆 86.150 85.780 0.43 -11.85 97.750
新西兰元/日圆 76.280 76.030 0.33 -18.42 93.310
英镑/日圆 185.76 185.43 0.18 -0.04 186.38
澳元/新西兰元 1.1284 1.1259 0.22 7.78 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/陈宗琦/孙国玉/杜明霞/龚芳; 审校 王兴亚/李爽/戴素萍/龚芳/李婷仪)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。