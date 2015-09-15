美国个股：苹果称iPhone新机开局强劲，首周末预购量料破1,000万部

路透9月14日 - 苹果 周一表示，新iPhone预购订单将有望打破上一代机型去年在上市首个周末创下1,000万部的销售记录。分析师认为，这要归功于纳入中国市场的销量所致。

去年iPhone 6和6 Plus在中国的首卖因等待当局审批而推迟。许多分析师称，中国将挤下美国成为苹果的最大市场。

投资者找寻苹果能否超越2014年表现的任何迹象。起初，他们被公司这番话激励，但后来冷静了下来。苹果股价在美股午盘上涨0.7%，盘中稍早一度上涨2.3%。

苹果并未公布新款iPhone 6S和6S Plus的预购订单数目。分析师先前预计开卖24小时销量约为450万部，去年上一代机型上市首日销量为400万部。

苹果上周六开始接受预购，将在9月25日开始交货。

苹果称正在全力赶上iPhone 6S Plus的需求，这款拥有较大萤幕的新机预购量超乎预期。

“这个周末全球预购订单非常强劲，”苹果发言人Trudy Muller在声明稿中称。

在iPhone 6和6 Plus去年创下的销售记录之后，苹果今年能否维持动能饱受质疑。

BGC Partners分析师Colin Gillis说，去年没计入中国市场，使得苹果今年的新机预购订单表现，有一个能够轻松超越的低门槛。

在去年的重新改款之后，iPhone 6S和6S Plus做了一些升级，比如改进镜头功能以及3D触控。但苹果高层已表示，仅有少部分使用者已经升级至iPhone 6，暗示该公司仍有很大的成长空间。(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)