《新兴市场重要经济事件预告》--9月15日-9月22日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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9月15日(二)
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不宣布利率决定。
9月16日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布对主要经济体的最新宏观经济展望(0900)。
新加坡--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表演说，主题为亚洲经济展望及ADB的角色(0130)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
9月17日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(0200)。
布加勒斯特--银行分析师协会主办年度研讨会，主题为“罗马尼亚未来10年的经济展望”。罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu料将参加研讨会。
9月18日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月21日(一)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至9月22日)。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至9月23日)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明稿(1800)。
9月22日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。
内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。