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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 08:33 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月15日-9月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月15日(二)

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议，料不宣布利率决定。

9月16日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布对主要经济体的最新宏观经济展望(0900)。

新加坡--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表演说，主题为亚洲经济展望及ADB的角色(0130)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

9月17日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(0200)。

布加勒斯特--银行分析师协会主办年度研讨会，主题为“罗马尼亚未来10年的经济展望”。罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu料将参加研讨会。

9月18日(五)

暂无重要经济事件预告。

9月21日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至9月22日)。

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至9月23日)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明稿(1800)。

9月22日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。

内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。

阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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