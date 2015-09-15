中国个股：中储股份拟收购HB集团51%股权，推进有色金属交割仓储国际化

路透上海9月15日 - 中储股份 周二公告称，拟向摩科瑞资本收购Henry Bath & Son Limited(简称HB集团)51%股权，收购价格约6,000万美元，此次收购有望提升中储股份在有色金属交割仓库行业的国际影响力。

公告显示，HB集团创立于1794年，是伦敦金属交易所（LME）的创始成员。HB集团中国境外的仓储业务主要通过英国母公司及3家分别位于荷兰、美国、新加坡的全资子公司开展，2015年在上海注册了全资子公司。目前HB集团主要经营品种包括有色金属、农产品（咖啡、可可）等。

截至2014年末，HB集团总资产1.99亿美元，所有者权益1.67亿美元。据安永出具的分析报告，截至2015年4月30日，HB集团200%股权价值范围为5,070万美元至1.16亿美元。

中储股份称，本次股权收购若能成功实施，公司将借助拥有多个国际主要有色金属期货市场牌照的交割仓库运营商Henry Bath扩大在亚洲、欧洲、美洲的业务，参与国际有色金属的期货交易、现货的仓储服务，成为跨国物流运营企业。

中储股份周一收报10.22元，近一月累计下跌34.23%。

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