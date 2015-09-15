《香港报摘》--信报9月15日

**头版头条**

--人民币贬值预期持续、资金加速外流，加上人民银行出手干预滙市令外滙储备急跌，导致8月外滙占款大减7,238亿元人民币，减少金额连续第二个月创新高，反映8月人民币中间价突贬后，资金外流压力仍大。国家外滙管理局亦再出招阻止资金外流，要求银行自查外滙业务。

**其他**

--永利澳门 旗下的贵宾厅中介人多金，早前爆出有职员亏空公款。经澳门司警调查后，案件暂时累计涉资超过2.7亿港元，将会循诈骗、信任滥用及开空头支票等方向调查。

--光大银行 H股及A股昨天双双停牌，公告指大股东光大集团正筹划认购光大银行非公开发行股票。光大银行证券事务代表李嘉焱指出，光大集团希望趁低增持光银，以巩固大股东地位。

--有中东背景的ADS达汇香港，正式在港开展零售外滙业务。集团董事总经理李纪纲指出，已在港投资达9,400万元发展外滙交易业务，未来会把业务进一步扩展至证券及期货，现时已向证监会申请相关牌照，料最快明年第二季落实。

--据市场消息透露，两只由大摩担任保荐人的新股，包括为戏院提供IMAX影院系统的IMAX中国及内衣制造商维珍妮国际，均希望赶及在下月初上市，合共集资逾40亿港元。（完）

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