《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月15日

*工商时报：

--因应明年初大选，立法院本会期预计12月15日提前休会，行政院长毛治国表示，行政院提出共50项优先议案，希望两岸监督条例能尽速完成立法，弹性工时配套的劳基法、鼓励留才的产创条例等修法，也能在本会期顺利通过。

--加强企业留才筹码，行政院拟更进一步放宽“产创条例增订防挖角条款”规定，亦即企业发放限制型股票留才时，在可处分日时点，可以决定依现制按市价课税，或者申请按净值优惠课税，让企业可以二择一。

*经济日报：

--立法院新会期今日开议，朝野将上演证所税攻防战，立法院长王金平将召集朝野协商。国民党团主张证所税修法迳付二读、甚至今天三读通过，但民进党团有异见，证所税案可能被拉下协商一个月或直接进入表决大战。

--台达电 董事会昨通过发行逾1.7亿股现金增资，以昨天收盘价171台币计算，相当于超过290.7亿台币的资金；若考量折价发行，外界估此次筹资规模仍高达200-250亿台币，是台达电历来最大手笔的募资案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。