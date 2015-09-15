《中国报摘》--其他报纸重要消息9月15日

**上海证券报** --截止8月底，债券、股权、项目资产支持计划等各类保险资管产品累计注册规模1.2万亿元人民币，其中债权投资计划注册规模1.01万亿元。

--上海新晟半导体科技公司总经理张汝京透露，公司的300毫米大硅片项目计划至2017年四季度前建成月产能15万片的生产线，希望在十年内跻身成为全球前四或前三。

**证券时报**

--记者获悉，由银监会代国务院起草的信托公司条例（代拟稿）已敲定，并进行新一轮征求意见中。与数月前的征求意见稿相比，新版条例删除了信托公司分类经营及监管指标部分。

**第一财经日报**

--华电国际 公告称，其控股的华电莱州发电公司二期项目获山东发改委核准，该项目建设两台100万千瓦的超超临界燃煤发电机组，配套建设码头，总投资83.26亿元。(完)