《中国报摘》--其他报纸重要消息9月15日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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**上海证券报** --截止8月底，债券、股权、项目资产支持计划等各类保险资管产品累计注册规模1.2万亿元人民币，其中债权投资计划注册规模1.01万亿元。
--上海新晟半导体科技公司总经理张汝京透露，公司的300毫米大硅片项目计划至2017年四季度前建成月产能15万片的生产线，希望在十年内跻身成为全球前四或前三。
**证券时报**
--记者获悉，由银监会代国务院起草的信托公司条例（代拟稿）已敲定，并进行新一轮征求意见中。与数月前的征求意见稿相比，新版条例删除了信托公司分类经营及监管指标部分。
**第一财经日报**
--华电国际 公告称，其控股的华电莱州发电公司二期项目获山东发改委核准，该项目建设两台100万千瓦的超超临界燃煤发电机组，配套建设码头，总投资83.26亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。