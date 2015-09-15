中国个股：上海梅林拟3.11亿新西兰元取得新西兰最大肉类加工企业50%股权

路透上海9月15日 - 光明食品(集团)旗下上市公司上海梅林正广和股份有限公司 周二公告，拟以3.11亿新西兰元(约12.5亿元人民币)的交易价格，取得新西兰第二大农业出口企业50%股权，以获得海外牛羊肉资源。

具体操作方式上，上海梅林将以下属全资子公司上海梅林(香港)作为收购主体，对拟购买标的公司 Silver Fern Farms Beef Limited (SFF集团)进行增资，增资后与其原股东各持50%股份。

上海梅林称，若能顺利完成是次收购，公司将成为中国最大的牛羊肉综合产业集团，营业收入将达250-300亿元人民币，实现跨越式发展。该公司2014年营业收入额仅为106亿元。

SFF集团是是新西兰最大的肉类加工企业，拥有超过1.6万家供应商，在新西兰拥有19家加工生产基地，其中有10家具有出口中国许可证；同时还是该国第二大农业出口商，仅次于恒天然公司，约85%的牛肉、羊肉和鹿肉产品出口至60多个国家。

中国证券报同日引述齐鲁证券分析称，光明集团对上海梅林的战略定位在肉类产业，未来将重点发展猪肉和牛肉两条全产业链。目前国内肉牛行业处于成长期，且缺乏领导型企业，海外资源物美价廉、禀赋优势明显。

光明食品集团近年来海外并购举措频出，布局包括糖类、油类等多个与其主业相关产业。

上海梅林股票自8月18日起停牌，停牌前收报13.55元人民币。(完)

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