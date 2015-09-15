全球金市：金价持于一个月低位上方，静待美联储本周会议

投资者正在等待美联储周四结束会议后发布政策声明，拭目以待联储是否决定近十年来首次加息。

美联储加息时机的不确定性今年一直施压金价，致其年内跌幅超过6%。

由于中国经济增长放缓堪忧，且金融市场大幅波动，有关美联储将在9月会议上升息的预期近来降温。

太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周一对路透表示，美联储本周升息的“可能性低于50%”。PIMCO是全球最大资产管理公司之一，美联储前主席贝南克担任该公司顾问。

交易商还在等待日本央行稍后公布政策会议结果，以及央行总裁黑田东彦会后的记者会。(完)

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