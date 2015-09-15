《香港报摘》--其他报纸重要消息9月15日

**星岛日报**

--中石油集团昨日通告指出，加强反腐倡廉建设，开展重点领域专项整治，包括2017年底前出售旗下大部分酒店及清除驻外办事处，全面取消各级领导专车，至今年底合共减少逾4,300辆公车。

**苹果日报**

--盈富基金 沽空率超过七成，逾两年最高。美国议息在即，大户期指减仓之余，近日沽空率维持一至三成的盈富，继上周五录63.5%沽空率后，昨日沽空额达4.3亿港元，占全日成交额73.7%，为2013年7月以来27个月来最高，不排除大户率先为不明朗市况先行做对冲。

**东方日报**

--“on.cc东网”民调显示，在现市况下，不考虑入市的受访者比例连升两周，按周再升10.4个百分点，至占80.9%，比例罕有地再升穿八成水平。另会考虑入市的受访者比例，按周再减少6.2个百分点，至占13.5%。

**文汇报**

--中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，8月已知业主买入价的二手私人住宅买卖合约登记录得2,068宗，当中录得账面获利的有2,053宗，获利宗数比例为99.3%，较7月上升0.4个百分点，创1995年7月有记录以来的20年历史新高。当中，账面获利五成以上的二手买卖占78.5%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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