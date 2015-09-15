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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 08:56 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月15日

路透香港9月15日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元      )
                                                                                                                                                                             
 美股道琼工业指数周一收低-62.13,或-0.38%,报16370.96点.因许多投资者在本周美国联邦储备                                                                                         
 理事会(美联储/FED)会议前不愿大举押注，而其他投资者对中国公布的疲弱经济数据感到忧虑。                                                                                   
                                                                                                                                                                             
 公司名称            ADR代码     收盘价     涨跌幅    成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                           
                                                                                                                                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        
 -                                                                                                                                                                      
 中海油                       109.750   -0.32      34068             8.506      -0.87                                                                                        
 中国铝业                       8.420   -0.47      11095             2.610      -1.13                                                                                        
 中国移动                      58.510   -2.06     244527            90.689      -0.67                                                                                        
 中国人寿                      17.140    0.59     134904            26.567      -0.50                                                                                        
 中石油                        73.710   -0.97      36758             5.712      -0.13                                                                                        
 中石化                        65.500    0.06      46949             5.076      -0.66                                                                                        
 汇丰控股            <HSBC.K   38.790   -0.84    1753210            60.124      -1.11                                                                                        
 中电信                        51.800   -0.96       5182             4.014      -0.39                                                                                        
 中国联通                      13.390   -0.37     110576            10.377      -0.41                                                                                        
 兖州煤业                       4.630   -0.64      13839             3.588      -0.33                                                                                        
 华能国际                      45.110   -0.92       7817             8.740      -0.46                                                                                        
 南方航空                      32.130   -3.43       8370             4.980      -1.19                                                                                        
 东方航空                      28.270   -2.11      15457             4.382       1.67                                                                                        
 中芯国际                       4.420   -0.67       3402             0.685      -2.13                                                                                        
 （完）

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