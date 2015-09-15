《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月15日

路透香港9月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-62.13,或-0.38%,报16370.96点.因许多投资者在本周美国联邦储备 理事会(美联储/FED)会议前不愿大举押注，而其他投资者对中国公布的疲弱经济数据感到忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ - 中海油 109.750 -0.32 34068 8.506 -0.87 中国铝业 8.420 -0.47 11095 2.610 -1.13 中国移动 58.510 -2.06 244527 90.689 -0.67 中国人寿 17.140 0.59 134904 26.567 -0.50 中石油 73.710 -0.97 36758 5.712 -0.13 中石化 65.500 0.06 46949 5.076 -0.66 汇丰控股 <HSBC.K 38.790 -0.84 1753210 60.124 -1.11 中电信 51.800 -0.96 5182 4.014 -0.39 中国联通 13.390 -0.37 110576 10.377 -0.41 兖州煤业 4.630 -0.64 13839 3.588 -0.33 华能国际 45.110 -0.92 7817 8.740 -0.46 南方航空 32.130 -3.43 8370 4.980 -1.19 东方航空 28.270 -2.11 15457 4.382 1.67 中芯国际 4.420 -0.67 3402 0.685 -2.13 （完）