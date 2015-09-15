巴西财政：政府宣布170亿美元削减支出与增税举措，以填补预算赤字

路透巴西利亚9月14日 - 巴西政府周一宣布削减支出和增税举措，规模共计650亿雷亚尔(169亿美元)；该政府急于填补预算赤字，赤字问题已促使评级机构上周调降巴西的信用评级。

新政中最大的一项举措就是重新开征不受欢迎的金融交易税CPMF。如果这一措施能得到国会通过，则明年将可增加320亿雷亚尔的税收。

而大举削减支出将影响医疗和低成本房屋计划、基建投资、农业补贴以及政府雇员的薪资与奖金。

巴西政府还降低对化学行业的税收补贴，减少对制成品的出口退税20亿雷亚尔，并将资本利得税率提高至最高30%以增加18亿雷亚尔的收入。

上述措施意在填补巴西总统罗塞夫上个月提交国会的2016年预算报告中的300亿雷亚尔资金缺口，并达到相当于国内生产总值(GDP)0.7%的息前预算盈余。