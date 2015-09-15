港报社评：抓国企改革机遇，香港助人自助--经济日报9月15日

中央推新一轮国企改革方案，市场料将有30万亿元人民币国有资产需陆续上市，惟A股胃纳有限，且缺长綫投资者助国企提升管治，香港可担当更积极角色，助推国企改革谋双赢。

香港补A股不足 中港可创双赢

千呼万唤始出来的国企改革方案前天公布，市场焦点是中央提出要实现国企股权多元化，大力推动国企改制上市。中央应是要加快国企上市，藉市场力量进一步提升国企管治水平，有分析更指将有多达30万亿元人币的国有资产，将在未来几年到股市上市。惟此难度实不低，个中考验实是A股在两方面的能力有限。

其一，难承接大量国企上市。A股泡沫急爆后，中央「暴力救市」主要措施之一是叫停新股上市，现时A股续陷低迷，短期内恐难重启IPO；就算中央恢复A股融资功能，惟按过往经验，国企排队天量「抽水」，势挫内地股民入市意慾，令A股更缺资金，未必能消化大批国企上市需要。

其二，难助国企吸优质资金。国企藉上市提升企业管治，关键是能否吸优质中长綫资金，尤其战略投资者，借助市场力量以至新股东的经验，提升管理水平。惟A股泡沫急爆凸显内地以散户为主、侧重短炒投机的格局，故国企在A股集资，对提升企业管治作用或有限。

正因如此，香港实有空间担当更大角色，助中央推新一轮国企改革。首只国企H股在1993年来港上市后，20多年来已有百多家国企成功来港挂牌，香港未来可更积极为有意上市的国企穿针引綫，引入更多环球资金，尤其助国企觅得优质战略投资者，在引入新资金的同时，亦可汲取国际先进的企业管治经验与知识。

此既有助中央国企改革事半功倍，更能进一步巩固香港的金融中心以至外资进入中国桥头堡的角色。

然而，香港实仅辅助角色，国企改革成败终系于中央改革意志。此因近年虽不乏国企来港上市，惟不少国企提升管治水平成效未彰，且国企往往要以中央政策为先，牺牲投资者利益，令投资者失望，未来若有更多国企上市，招股反应会否热切存在问号。

港须做好配套 中央改革要决心

故中央要力推国企上市，除要选择优质资产增上市招股吸引力，更必须有壮士断腕的决心力推市场化，尤其被归类为市场「竞争类」的国企，要放手让国企经历市场竞争的洗礼，减低其对中央政策倾斜的依赖，更勿挂上政策任务，如此才能提升国企内在竞争力，既惠小股东，更达至国企改革的真正目标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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