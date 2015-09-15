长江期货：中国期指空方主力减仓

以下内容节选自9月15日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货持仓量进一步下降，四个合约减仓1016手至46536手。本周五股指期货当月合约即将到期交割，市场持仓量的下降由于IF1509上减仓并未悉数移至远月合约继续持有，市场在移仓过程中存在离场迹象。数据显示，前20名席位在IF1509与IF1512合约上共持买单28322手、卖单31186手。主力净空持仓量2864手，较前一交易日下降786手。主力净空持仓量下降主要由于在主力合约IF1509上，主力空方减持力度较主力多方更大。同时，在IF1512上，多方增持数量略超多方。在IF1509上，前20空方席位合计减持卖单3724手，超过前20多方席位合计减持买单2766手。在IF1512上，前20多方席位合计增持买单420手，超过前20空方席位合计增持卖单380手。

近期中信期货席位对次日市场节奏把握相对较好，最近连续6个交易日净持仓量变动5次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位净空持仓量由前一日的净空351手转向净多59手。从历史数据观察，中信期货是卖空套保相对集中的席位，一般情况下该席位的期指以净空持仓居多。周一该席位持仓由空翻多，显示其对周二市场表现持乐观态度。(完)

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