《交易视点》在美国议息会议结果出炉前，台债料区间震荡--元大宝来证

路透台北9月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台债市场持续静待美国FOMC决议及记者会，在FOMC会议前，交易员短线抛补，在没有太大变数下，成交量能将转为冷清，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.17%-1.27%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。