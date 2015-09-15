《交易视点》在美国议息会议结果出炉前，台债料区间震荡--元大宝来证

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北9月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台债市场持续静待美国FOMC决议及记者会，在FOMC会议前，交易员短线抛补，在没有太大变数下，成交量能将转为冷清，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.17%-1.27%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。
上日晚间美国市场受中国8月工业生产不如预期影响，股市表现下滑，公债中长券价格上扬；不过，由于市场仍保守观望等待FOMC会议决策，终场10年期公债变化不大收在2.18%，较前一交易日下滑了0.3基点。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。