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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 09:07 BJT

《交易视点》在美国议息会议结果出炉前，台债料区间震荡--元大宝来证

路透台北9月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台债市场持续静待美国FOMC决议及记者会，在FOMC会议前，交易员短线抛补，在没有太大变数下，成交量能将转为冷清，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.17%-1.27%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。

上日晚间美国市场受中国8月工业生产不如预期影响，股市表现下滑，公债中长券价格上扬；不过，由于市场仍保守观望等待FOMC会议决策，终场10年期公债变化不大收在2.18%，较前一交易日下滑了0.3基点。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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